Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля, - Кравчук

16 июля, 2020, 21:34

В Верховной Раде планируют созвать внеочередное заседание на 21 июля

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно, 21-го июля будет внеочередная сессия. Должны быть рассмотрены вопросы, которые мы не успели на третьей сессии. В частности, точно там будет рассматриваться законопроект о "зеленом" тарифе во втором чтении", - заявила Кравчук.