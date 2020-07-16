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Espreso.tvОбществоРада может собраться на внеочередное заседание 21 июля, - Кравчук

Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля, - Кравчук

В Верховной Раде планируют созвать внеочередное заседание на 21 июля

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно, 21-го июля будет внеочередная сессия. Должны быть рассмотрены вопросы, которые мы не успели на третьей сессии. В частности, точно там будет рассматриваться законопроект о "зеленом" тарифе во втором чтении", - заявила Кравчук.

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