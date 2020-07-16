"Во время карантина идти в политику неправильно": Арахамия прокомментировал возможное участие Ляшко в мэрских выборах в Киеве
16 июля, 2020, 18:05
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным, если главный санитарный врач Виктор Ляшко пойдет в политику во время карантина из-за распространения коронавируса
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Мне кажется, что в карантин нельзя вообще врачебное дело оставлять и идти в политику. Это неправильно ... Даже если человек хочет, он должен уйти в отставку с той должности, где работает, а потом идти в политику", - сказал Арахамия .
Арахамия подтвердил, что на праймериз, "один голос будет иметь фракция, один - президент и один - соцопрос".
- Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах городского головы Киева.
- Праймериз 5 кандидатов от фракции "Слуга народа" на должность мэра пройдет на заседании фракции 16 июля
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