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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: наступление на язык, новый глава НБУ и местные выборы

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: наступление на язык, новый глава НБУ и местные выборы

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15

К разговору присоединятся:

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

  • Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос";

  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный;

  • Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина";

  • Лариса Билозир, народный депутат, группа "Доверие".

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности антиукраинской законопроект "слуги" Бужанского, назначение нового главы Национального банка Украины и местные выборы.

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53

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