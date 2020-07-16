"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: наступление на язык, новый глава НБУ и местные выборы

16 июля, 2020, 17:36

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15

К разговору присоединятся:

Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос";

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный;

Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина";

Лариса Билозир, народный депутат, группа "Доверие".

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности антиукраинской законопроект "слуги" Бужанского, назначение нового главы Национального банка Украины и местные выборы.

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53