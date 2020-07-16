"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: наступление на язык, новый глава НБУ и местные выборы
К разговору присоединятся:
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Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
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Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос";
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Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный;
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Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
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Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина";
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Лариса Билозир, народный депутат, группа "Доверие".
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности антиукраинской законопроект "слуги" Бужанского, назначение нового главы Национального банка Украины и местные выборы.
Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.
Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53
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