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Espreso.tvЭкономика"Кассовый аппарат в смартфоне" начал работу в тестовом режиме, - Минфин

"Кассовый аппарат в смартфоне" начал работу в тестовом режиме, - Минфин

Тестовая версия бесплатного фискального приложении программного регистратора расчетных операций теперь доступна для всех субъектов хозяйствования

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"С 15 июля 2020 тестовая версия бесплатного фискального приложении программного регистратору расчетных операций (прро) доступна для всех субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что бесплатный фискальный приложение можно скачать на сайте ГНС. Для регистрации прро необходимо подать заявление, образец которого размещен на сайте ГНС.

Представители бизнеса могут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию. Отмечается, что тестирование бесплатного приложения продлятся до 31 июля 2020 года.

"Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и создание равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение" РРО в смартфоне "станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков", - отметили в ведомстве.

  • Напомним, использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным с января 2021 года.
  • Введение программного РРО предусмотрено законом Украины "О внесении изменений в закон Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг "и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" №128-их от 20 сентября 2019 года .

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