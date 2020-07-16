"Динамо" - "Заря": определились стартовые составы команд на решающий матч в борьбе за Лигу чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство.
Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На четвертой позиции разместилась черниговская "Десна". Между командами ведется борьба за путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Чемпионат Украины по футболу
31-й тур
16 июля
"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич
Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Пиварич, Каргбо, Сирота, Русин
"Заря": Мацапура, Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко, Цвек, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Громов, Кабаев
Запасные: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Иванисеня, Чайковский, Циганикс, Лунев, Перович, Белоцерковец
Начало в 19:00
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
- Напомним, 11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Днепр-1" победил на своем поле "Львов" , уступая с разницей в два мяча.
- 12 июля "Олимпик" обыграл в гостях "Мариуполь" .
- Между тем, "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" и идет на третьем месте в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Шахтер" победил "Десну" и не пустил черниговцев на второе место в турнирной таблице.
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