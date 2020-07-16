"Динамо" - "Заря": определились стартовые составы команд на решающий матч в борьбе за Лигу чемпионов

16 июля, 2020, 18:22

Сегодня, 16 июля, в центральном матче 31-го тура УПЛ встретятся киевское "Динамо" и луганская "Заря"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство.

Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На четвертой позиции разместилась черниговская "Десна". Между командами ведется борьба за путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

16 июля

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич

Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Пиварич, Каргбо, Сирота, Русин

"Заря": Мацапура, Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко, Цвек, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Громов, Кабаев

Запасные: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Иванисеня, Чайковский, Циганикс, Лунев, Перович, Белоцерковец

Начало в 19:00

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