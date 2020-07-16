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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Заря": Где и когда смотреть решающий матч в борьбе за Лигу чемпионов

"Динамо" - "Заря": Где и когда смотреть решающий матч в борьбе за Лигу чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
В центральном матче 31-го тура УПЛ встретятся киевское "Динамо" и луганская "Заря"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство.

Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На четвертой позиции разместилась черниговская «Десна». Между командами ведется борьба за путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

 

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

16 июля

"Динамо" - "Заря"

Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Начало в 19:00

Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

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