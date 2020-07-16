Пожар в "Токио Стар": в аэропорту Одессы задержали совладельца гостиницы

Об этом сообщает " УНИАН " со ссылкой на источники в местной прокуратуре.

Мужчину задержали, когда он прилетел из Рима, во время прохождения соответствующего контроля в аэропорту. После этого пограничники передали совладельца гостиницы Сергея Дурач полиции.

" Радио Свобода " сообщает, что прокуратура также подтвердила факт задержания Дурача. Меру пресечения ему будут выбирать в ближайшее время.

"Дурач находился это время в стране своего гражданства, что не предусматривает экстрадиции. То, что он вернулся по собственному желанию, говорит о том, что он не будет скрываться, а то, что дело передано в суд, - что Дурач не сможет повлиять на ход следствия ", - заявил первый подозреваемый по делу о пожаре Вадим Черный.

Черный почти три месяца находился под стражей, позже его отпустили под залог, а затем - под домашний арест. Еще двое обвиняемых, администраторы гостиниц Ирина Паровик и Оксана Ежак, также не находятся под стражей. В начале следствия в розыск также объявляли главного инженера заведения, но информации о нем пока нет.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошла в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.

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