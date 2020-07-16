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Espreso.tvОбществоПойдет на пользу всему региону: президент Литвы поддержал размещение американских военных в Польше

Пойдет на пользу всему региону: президент Литвы поддержал размещение американских военных в Польше

Литовский президент Гитанас Науседа, находясь в Польше на праздновании 610-летия Грюнвальдской битвы, сказал, что размещение военного контингента США в Польше будет служить интересам безопасности всего региона

Об этом сообщает портал Delfi .

"Это вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона", - сказал Науседа.

По словам президента, Литва активно сотрудничает с Польшей по вопросам безопасности, особенно в плане обеспечения безопасности так называемого Сувалського коридора (граница Литвы и Польши, который будет обеспечивать поставки Балтии в случае военного кризиса).

Польский лидер сообщил Науседа, что вопрос безопасности Балтийских стран и финансирования обороны обсуждались и на встрече Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом. Страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, выполняют неформальное обязательство выделять на оборону 2% ВВП.

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"Президент Дуда сказал, что во время его встречи с Трампом упоминалась конкретно Литва, другие страны Балтии. Президенту Трампу прекрасно известны наши усилия быть активными и постоянными членами" клуба 2% ", - отметил Науседа.

Как известно, президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.

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