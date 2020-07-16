Пойдет на пользу всему региону: президент Литвы поддержал размещение американских военных в Польше
Об этом сообщает портал Delfi .
"Это вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона", - сказал Науседа.
По словам президента, Литва активно сотрудничает с Польшей по вопросам безопасности, особенно в плане обеспечения безопасности так называемого Сувалського коридора (граница Литвы и Польши, который будет обеспечивать поставки Балтии в случае военного кризиса).
Польский лидер сообщил Науседа, что вопрос безопасности Балтийских стран и финансирования обороны обсуждались и на встрече Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом. Страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, выполняют неформальное обязательство выделять на оборону 2% ВВП.
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"Президент Дуда сказал, что во время его встречи с Трампом упоминалась конкретно Литва, другие страны Балтии. Президенту Трампу прекрасно известны наши усилия быть активными и постоянными членами" клуба 2% ", - отметил Науседа.
Как известно, президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.
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