Появилось видео уничтожения украинскими военными российского опорного пункта в зоне ООС
16 июля, 2020, 17:24
Штурмовая группа "Медведи" уничтожила российский опорный пункт и ликвидировала семь оккупантов на Донбассе в 2019 году, появилось видео операции
Видеозапись успешной атаки на позиции врага опубликовал пользователь Александр Медведь в Facebook.
По данным Цензор.НЕТ, видео снято в прошлом году. Операция не нарушала Минские соглашения, потому что была проведена в серой зоне, захваченной оккупантами 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.
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