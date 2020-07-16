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Espreso.tvОбществоПоявилось видео уничтожения украинскими военными российского опорного пункта в зоне ООС

Появилось видео уничтожения украинскими военными российского опорного пункта в зоне ООС

Штурмовая группа "Медведи" уничтожила российский опорный пункт и ликвидировала семь оккупантов на Донбассе в 2019 году, появилось видео операции

Видеозапись успешной атаки на позиции врага опубликовал пользователь Александр Медведь в Facebook.

По данным Цензор.НЕТ, видео снято в прошлом году. Операция не нарушала Минские соглашения, потому что была проведена в серой зоне, захваченной оккупантами 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3208476

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