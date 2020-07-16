Попросили денег: хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Гейтса, Байдена

16 июля, 2020, 08:16

Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты десятков знаменитых людей

Мошенники попросили денег от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена, Канье Уэста и других, пишет The Verge .

Началась атака из сообщения в аккаунте Маска: "Чувствую себя щедрым из-за Covid-19. Я удвою любой платеж в биткоинах, отправлен в мой адрес в течение следующего часа. Удачи, и будьте в безопасности!"

Затем появилось другое сообщение: "Я с радостью удваиваю все платежи, отправленные на мой адрес! Вы отправляете $ 1000, я возвращаю 2000! Делайте это в течение следующих 30 минут".

Похожие твиты опубликовали и аккаунты десятков других знаменитостей.

Хакеры взломали аккаунты основателя компании Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla Илона Маска, кандидата в президенты США Джо Байдена, рэпера-богача Канье Уэста, експрезидента США Барака Обамы, гендиректора Amazon Джефф Безос, официальные страницы Apple и Uber.

Позже твиты удалили. Twitter признал, что знает об инциденте и принимает меры.