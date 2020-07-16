Полиция задержала пятерых причастных к похищению бизнесмена Ткаченко

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Хочу сказать, что Сергея держали в нечеловеческих условиях в подвале в Голосеевском районе. Он был прикован наручниками. Максимум, что ему позволяли - это есть и пить. И его сначала пытали, требуя большие средства", - заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Клименко отметил, что полиция также установила заказчика преступления. Однако других деталей не давал.

Он отметил, что ранее в некоторых СМИ появились информация о возможной причастности к этому похищению спецслужб иностранных государств, и правоохранители проверяли эту версию, но она пока не подтверждается, а в ходе следствия будут проверяться все версии.

Сам Ткаченко, который присутствовал на брифинге, показал следы от наручников на руках.

Он отметил, что был счастлив, когда его освободили, и поблагодарил министра внутренних дел, главе полиции Киева и столичным правоохранителям.

Пяти злоумышленникам сообщили о подозрении.

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 10 пяти лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 УК Украины) ", - говорится в сообщении прессслужбы прокуратуры города Киева.

Задержанные - пятеро мужчин, жители г.. Киева и Киевской области в возрасте от 41 до 54 лет. По месту проживания указанных лиц и в их транспортных средствах проведения неотложных обыски.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления и возможных соучастников его совершения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb