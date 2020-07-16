Полиция открыла производство из-за растраты КНУ 60 млн грн, полученных по "Киотскому протоколу", - СМИ

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Производство начали 14 июля по материалам Службы безопасности Украины.

Всего на утепление, кондиционеры и закупку другого оборудования выделили 172 миллиона гривен.

Согласно документу, которым располагает издание, в 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании Университета полномочий на осуществление функций заказчика, по которому Университет фактически выступает распорядителем бюджетных средств.

Этот договор предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве по адресам Глушкова, 4-Д и Глушкова, 4-Е соответственно. Речь идет о термомодернизации зданий, утепление стен, крыши, замену окон и дверей, модернизацию и полную автоматизацию внутренних инженерных систем

Согласно проектно документации, разработанной в 2017 году Киевский национальный университет строительства и архитектуры, стоимость работ на факультете кибернетики достигала 94 млн грн, а на механико-математическом факультете - 80 млн грн. Работы должны длиться шесть месяцев.

"Вместе с тем по указанию руководства КНУ им. Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованный с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины", - говорится в документе.

По данным следствия, в том числе дополнительные изменения в технической документации и первичной сделки нарушают технические условия и сроки ее выполнения (в частности, заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО "Ягуар", которой предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года) .

Правоохранители считают, что новый проект предусматривает проведение работ, в которых отсутствует какая-либо необходимость и которые не отвечают требованиям использования средств по "Киотскому протоколу". В частности, это утепление опорных колонн с фасада здания, расположенные наружу и не влияют на тепловые потери.

15 июля издание обратилось в Центр коммуникаций КНУ имени Тараса Шевченко с просьбой прокомментировать ситуацию и направило запрос в Национальной полиции Украины с вопросом, в этом производстве подозреваемые.

Киотский протокол - международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года. Она обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Украина присоединилась к Киотскому протоколу 2004 года.

В его рамках каждое государство получает квоты на выбросы в атмосферу парниковых газов. Итак, каждая из развитых стран имела сократить промышленные выбросы в атмосферу. Проекты на "киотские деньги" или "зеленые" инвестиции в Украине не один год сопровождали коррупционные скандалы.

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