 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция открыла производство из-за растраты КНУ 60 млн грн, полученных по "Киотскому протоколу", - СМИ

Полиция открыла производство из-за растраты КНУ 60 млн грн, полученных по "Киотскому протоколу", - СМИ

Национальная полиция открыла производство из-за растраты 60 млн гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил от правительства Испании согласно "Киотскому протоколу"

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Производство начали 14 июля по материалам Службы безопасности Украины.

Всего на утепление, кондиционеры и закупку другого оборудования выделили 172 миллиона гривен.

Согласно документу, которым располагает издание, в 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании Университета полномочий на осуществление функций заказчика, по которому Университет фактически выступает распорядителем бюджетных средств.

Этот договор предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве по адресам Глушкова, 4-Д и Глушкова, 4-Е соответственно. Речь идет о термомодернизации зданий, утепление стен, крыши, замену окон и дверей, модернизацию и полную автоматизацию внутренних инженерных систем

Согласно проектно документации, разработанной в 2017 году Киевский национальный университет строительства и архитектуры, стоимость работ на факультете кибернетики достигала 94 млн грн, а на механико-математическом факультете - 80 млн грн. Работы должны длиться шесть месяцев.

"Вместе с тем по указанию руководства КНУ им. Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованный с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины", - говорится в документе.

По данным следствия, в том числе дополнительные изменения в технической документации и первичной сделки нарушают технические условия и сроки ее выполнения (в частности, заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО "Ягуар", которой предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года) .

Правоохранители считают, что новый проект предусматривает проведение работ, в которых отсутствует какая-либо необходимость и которые не отвечают требованиям использования средств по "Киотскому протоколу". В частности, это утепление опорных колонн с фасада здания, расположенные наружу и не влияют на тепловые потери.

15 июля издание обратилось в Центр коммуникаций КНУ имени Тараса Шевченко с просьбой прокомментировать ситуацию и направило запрос в Национальной полиции Украины с вопросом, в этом производстве подозреваемые.

  • Киотский протокол - международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года. Она обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Украина присоединилась к Киотскому протоколу 2004 года.
  • В его рамках каждое государство получает квоты на выбросы в атмосферу парниковых газов. Итак, каждая из развитых стран имела сократить промышленные выбросы в атмосферу. Проекты на "киотские деньги" или "зеленые" инвестиции в Украине не один год сопровождали коррупционные скандалы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать