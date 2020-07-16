Полиция открыла дело об исчезновении заместителя мэра Черкасс
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
Сообщается, что полицейские устанавливают местонахождение заместителя городского головы Черкасс. Соответствующее обращение в полицию поступило сегодня, 16 июля. Открыто уголовное производство.
"В Черкасский отдел полиции обратились родные заместителя городского головы Черкасс с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует. Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля днем вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение ", - говорится в сообщении.
По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения мужчины.
- В Черкассах 16 июля на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнаря.
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