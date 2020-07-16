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Espreso.tvОбществоПолиция открыла дело об исчезновении заместителя мэра Черкасс

Полиция открыла дело об исчезновении заместителя мэра Черкасс

Правоохранители открыли уголовное производство по факту исчезновения заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Сообщается, что полицейские устанавливают местонахождение заместителя городского головы Черкасс. Соответствующее обращение в полицию поступило сегодня, 16 июля. Открыто уголовное производство.

"В Черкасский отдел полиции обратились родные заместителя городского головы Черкасс с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует. Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля днем вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение ", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения мужчины.

  • В Черкассах 16 июля на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнаря.

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