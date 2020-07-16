Поджог авто лидера николаевского Нацкорпуса: ответственность взяли неизвестные, представившиеся одесскими сепаратистами

16 июля, 2020, 17:32

Группа неизвестных записала видео, в котором заявила о поджоге машины лидера николаевского Нацкорпуса Дениса Янтаря

Видеообращение якобы пророссийских террористов появилось на YouTube -канале VGO

Отмечается, что VGO расшифровывается как "Вольный город Адеса".

""Активисты освободительного движения Ленпоселка отныне входят в состав организации "Вольный город Адеса". В знак солидарности с VGO они сожгли машину главы областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря в Николаеве. Тем самым группировка ВОО дает понять, что сила освободительного движения распространяется далеко за пределы Одесской области и присутствует на всем черноморском побережье ", - утверждается на канале VGO в Youtube.

На видео четверо молодых будто с оружием заявляют о "присяге" одесским сепаратистам.

Отметим, канал VGO имеет 4 видео, самое старое из которых датируется 2 мая.

Напомним, 16 июля в Николаеве подожгли автомобиль главы областной организации партии "Национальный корпус", активиста, участника АТО Дениса Янтаря

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