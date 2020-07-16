Поджог авто лидера николаевского Нацкорпуса: ответственность взяли неизвестные, представившиеся одесскими сепаратистами
Видеообращение якобы пророссийских террористов появилось на YouTube -канале VGO
Отмечается, что VGO расшифровывается как "Вольный город Адеса".
""Активисты освободительного движения Ленпоселка отныне входят в состав организации "Вольный город Адеса". В знак солидарности с VGO они сожгли машину главы областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря в Николаеве. Тем самым группировка ВОО дает понять, что сила освободительного движения распространяется далеко за пределы Одесской области и присутствует на всем черноморском побережье ", - утверждается на канале VGO в Youtube.
На видео четверо молодых будто с оружием заявляют о "присяге" одесским сепаратистам.
Отметим, канал VGO имеет 4 видео, самое старое из которых датируется 2 мая.
Напомним, 16 июля в Николаеве подожгли автомобиль главы областной организации партии "Национальный корпус", активиста, участника АТО Дениса Янтаря
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