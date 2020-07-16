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Espreso.tvОбществоПо всей Украине запретили работать ресторанам и клубам после 23:00, - Степанов

По всей Украине запретили работать ресторанам и клубам после 23:00, - Степанов


фото: DW
В Украине действует запрет на работу заведений питания и ночных клубов после 23:00

Об этом на брифинге в четверг, 16 июля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Еспресо.TV .

"На заседании правительства было принято решение, что это решение касалось того, что учреждения, такие как ночные клубы или питания, у них есть соответствующие ограничения по времени работы. То есть, эти ограничения с 23 до 7:00. В это время они не могут работать ", - заявил Степанов.

Он отметил, что соответствующее решение правительства распространяется на территорию всей страны.

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