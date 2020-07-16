Платные камеры только мужчинам, незаконные карцеры, грибок и плесень: в омбудсмана проверили СИЗО Харькова

16 июля, 2020, 20:38

16 июля Офис омбудсмена совместно с Харьковской правозащитной группой провели мониторинговый визит в государственное учреждение "Харьковский следственный изолятор"

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

"Платные камеры только для мужчин, для остальных - переполненные камеры, покрытые плесенью и грибком!" - говорится в сообщении.

В Офисе омбудсмена отметили, что задержанные в СИЗО жаловались на ненадлежащие условия содержания, низкое качество пищи, жестокое обращение.

"Отдельные режимные корпуса учреждения, которые были построены около 200 лет назад, законсервированные из-за аварийного состояния. Поэтому большинство камер переполнены. В отдельных камерах сверх нормы содержались 4 и более лиц", - отметили участники проверки.

"В одном из режимных корпусов членами мониторинговой группы были обнаружены три камерные помещения площадью до 1 м. Кв., не предусмотрены действующим уголовно-исполнительным законодательством и нормативными документами Министерства юстиции Украины, в которых заключенные могут только стоять. Как пояснил персонал учреждения, в эти помещения временно помещают лиц, склонных к нападению, или заключенные, которые проявляют агрессию. Даже непродолжительное содержание в таких камерах может расцениваться как жестокое обращение с заключенными ", - отметили в Офисе омбудсмена.

"В учреждении введен экспериментальный проект по предоставлению платной услуги с улучшенными бытовыми условиями содержания лицам, взятым под стражу. При этом такая услуга может быть предоставлена только заключенным мужчинам, что свидетельствует о дискриминационном характере по отношению к другим категориям удерживаемых лиц в следственном изоляторе, а именно женщинам и несовершеннолетним. При этом информация о платных камерах к общей массе заключенных не доказана ", - заявили представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Также участники проверки отметили, что на время визита в магазине, который работает в СИЗО как стол заказов, отсутствуют канцелярские товары (конверты). При этом многие узники сетовали на отсутствие конвертов, что препятствует реализации их права на обращение. Также установлено, что заключенные не всегда своевременно узнают об отправке их корреспонденции, соответствующие талоны приобщаются к личным делам с опозданием.

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