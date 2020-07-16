Оккупанты заявили, что 17 июля откроют пункт пропуска у КПВВ "Новотроицкое"

16 июля, 2020, 22:10

В "ДНР" заявили, что на контрольном пункте пропуска "Оленевка" (КПВВ "Новотроицкое" со стороны подконтрольной правительству части) будут пропускать людей в обе стороны

Об этом сообщает "правительство ДНР".

Пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 17 июля и по следующим правилам:

Для въезда необходимо разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба" боевиков;

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины или в подконтрольной ей части Донецкой области. Это значит, что людям с пропиской в оккупированных районах выезд на территорию Украины будет запрещен;

Все прибывшие из Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медучреждениях террористов "ДНР".

7 июля террористы возобновили пропуск граждан через КПП "Оленевка" на один день .

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