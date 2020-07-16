Официальный курс: евро продолжает дорожать

16 июля, 2020, 09:08

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 16 июля 2020 года на отметке 27,12 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 15 июля курс составлял 27,14 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 16 июля установлен на уровне 31,03 грн / евро. По состоянию на 15 июля курс составлял 30,87 грн / евро.

На наличном рынке 16 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,17, продают - по 27,23 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,10 до 29 грн / $, продажи - в пределах 27,20-27,30 грн / $.

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