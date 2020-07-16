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Espreso.tvОбществоОбъединенные силы пытаются вернуть тело убитого медика и разыскивают раненого военного, - штаб

Объединенные силы пытаются вернуть тело убитого медика и разыскивают раненого военного, - штаб

В штабе занимаются поиском раненого украинского военного и возвращением тела медика, которые попали под обстрел во время эвакуации тела погибшего бойца ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Командованием принимаются все меры по поиску и эвакуации раненого военнослужащего.

Также в ОС разрабатывают все необходимое для возвращения тела погибшего военного медика.

СММ ОБСЕ предоставила гарантии режима "Тишина" для поиска раненого.

  • Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого.
  • По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя вблизи Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты
  • 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ
  • 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
  • Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

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