Новые свидетельства преступлений РФ: СБУ нашла на Донбассе запрещенные в мире мины, которые производят только россияне
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Мина НВУ-П "Охота", которая запрещена Оттавской конвенции 1997 года, была найдена возле поселка Новотошковское.
Устройство представляло потенциальную угрозу для местного гражданского населения.
"НВУ-П "Охота" представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мина была изъята в качестве вещественного доказательства. По делу открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".
- На Донбассе зафиксирован очередной факт использования российскими незаконными вооруженными формированиями запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2.
- Служба безопасности Украины обнаружила тайник с гранатометами, взрывчаткой и противопехотных миной в зоне проведения ООС.
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