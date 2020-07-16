Новые свидетельства преступлений РФ: СБУ нашла на Донбассе запрещенные в мире мины, которые производят только россияне

16 июля, 2020, 18:22

Сотрудники Службы безопасности нашли на Донбассе мину массового поражения, которую производят только в России

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Мина НВУ-П "Охота", которая запрещена Оттавской конвенции 1997 года, была найдена возле поселка Новотошковское.

Устройство представляло потенциальную угрозу для местного гражданского населения.

"НВУ-П "Охота" представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мина была изъята в качестве вещественного доказательства. По делу открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

На Донбассе зафиксирован очередной факт использования российскими незаконными вооруженными формированиями запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2.

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с гранатометами, взрывчаткой и противопехотных миной в зоне проведения ООС.