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Espreso.tvКультураНациональный музей во Львове открыл свои филиалы для посещения

Национальный музей во Львове открыл свои филиалы для посещения


фото: https://photo-lviv.in.ua/
Начиная с сегодняшнего дня, после карантина заработали филиала Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого - художественно-мемориальные музеи Леопольда Левицкого, Ивана Труша и Елены Кульчицкой, а также музей "Сокальщина" в Червонограде

Как рассказал "Еспресо-Захид" директор Национального музея во Львове Игорь Кожан, было решено открываться не одномоментно, а поочередно.

Несколько ранее начала филиал музея "Украинское искусство ХХ века". Сейчас - уже упомянутые. На следующей неделе откроют художественно-мемориальный музей Олексы Новакивского, в котором еще продолжаются маленькие ремонты.

"Карантин дал возможность несколько переиначить, привести в порядок. Но больше всего изменения коснулись постоянной экспозиции музея в нашем основном помещении, на проспекте Свободы, 20. В частности, в экспозиции древнего украинского искусства были учтены потребности людей, которые, например, имеют недостатки зрения - изготовлено 3D-копии нескольких икон, которые сделают эти образы доступными для восприятия и таким людям ", - сказал Игорь Кожан.

В разговоре с "Еспресо-Захид" заместитель директора по научной работе Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого Оксана Белая поделилась впечатлениями от восстановления работы и рассказала о выставке "Страсти Христовы".

"Мы рады, что наконец, возвращаемся к нормальному ритму жизни. И к той встречи с посетителями действительно готовились. Скажем, в музее Елены Кульчицкой развернули выставку ее" Страстей Христовых ". Это не просто цикл, который представляет труд этой художницы в области сакрального искусства , а один из самых эмоциональных и философских циклов, которые создала Елена Кульчицкая. и это действительно интересно ", - рассказала она.

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