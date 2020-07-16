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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине восстановили бюст главе президиума Верховного Совета СССР

На Полтавщине восстановили бюст главе президиума Верховного Совета СССР


фото: karlivka-mrada.gov.ua
В городе Карловка Полтавской области восстановили памятник советскому деятелю Николаю Подгорному, который был главой президиума Верховного Совета СССР

Об этом сообщила городской совет.

"Карловчан очень беспокоила ситуация, когда в рамках декоммунизации был снесен бюст известного земляка, которому суждено жить, работать и иметь весомые достижения во времена развития страны. Они неоднократно обращались в городской совет с просьбой таки почтить память Николая Викторовича, родные которого хранят удостоверения почетного гражданина города под №1 ", - говорится в сообщении.

Городскому стадиону, где находится теперь бюст, собираются присвоить имя Подгорного.

  • Николай Подгорный родился в Карловке. Более 20 лет был депутатом Верховного Совета СССР, членом Центрального комитета КПСС, долгое время был главой президиума Верховного Совета СССР.
  • Согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", бюсты и памятники такому деятелю на территории Украины должны быть демонтированы.

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