На Львовщине нашли краснокнижные орхидеи, которые считали утраченными

16 июля, 2020, 20:08

В национальном природном парке "Северное Подолье", что в Бродовском районе Львовской области, обнаружили место роста редкого Пыльцеголовника длиннолистного, которого долгое время считали пропавшим из-за засухи

Об этом сообщили в НПП "Северное Подолье".

Как рассказал телерадокомпании Броды старший научный сотрудник отдела науки Национального природного парка "Северное Подолье" Владимир Баточенко, Пыльцеголовник длиннолистный ботаники обнаружили на территории Бродовского района еще 2012 года. Это был один куст с двумя цветущими побегами. Однако затем в той местности проложили тропу, поиски других растений успехов не имели, поэтому уникальное растение, как считали ученые, было утрачено.

Впрочем совсем недавно это растение случайно увидели на опушке букового леса. Поэтому взялись тщательно исследовать местность и обнаружили около полусотни цветущих растений. При этом, хотя Пыльцеголовник длиннолистный обычно растет до 20-60 см, среди найденных на Бродовщине обнаружили растение высотой 80 сантиметров.

Скрин с Youtube-канал Teлepaдиoкoмпaнии Бpoды

Природоохранникам удалось отыскать в районе еще одно место роста Пыльцеголовника длиннолистного - около десятка растений, однако в более худшем состоянии.

Как рассказал ученый, на Бродовщине также растет самая редкая орхидея в Европе - Скрученик приятный. В Европе она растет только в одном месте - и именно в Бродовском районе. Скрученик приятный (Spiranthes amoena), занесен в Красную книгу Украины, как и все другие орхидеи.

Для флоры Украины присуще рост от 66 до 70 видов семейства орхидных, из них из них 26 - на территории Бродовского района. Большинство из них включены в Красную книгу Украины.

Справка

Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia) - многолетнее растение семейства зозулинцевых, лекарственная и декоративная культура. Имеет голый прямой стебель, листья, негустое соцветия, которое состоит из 3-10 (редко до 20) цветков. Цветет в мае-июне. Плодоносит в июле-августе. Размножается семенами и вегетативно.

Булатка длиннолистная является палеарктическими видом, распространенным на территории Европы и Азии. В Украине встречается в Карпатах, Закарпатье, на Полесье, в горном Крыму, лесостепи, редко - в степных районах, "любит" буковые леса. В природе Пыльцеголовником длиннолистным питаются оленя.