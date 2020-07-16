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Espreso.tvОбществоНа Донбассе зафиксировали использование Россией запрещенных противопехотных мин

На Донбассе зафиксировали использование Россией запрещенных противопехотных мин

На Донбассе зафиксирован очередной факт использования российскими незаконными вооруженными формированиями запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"15 июля 2020 года российско-оккупационные войска по направлению неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел в сторону жилых домов поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области. Враг применил РПГ-7, граната которого заменено на мину ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, оперативно прибывшие на место обстрела, наблюдательный группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз" в результате обстрела российскими оккупантами была обнаружена мина ПОМ-2, не привелась в боевое состояние. Планируется дальнейшая утилизация боеприпаса подразделением ДСНС Украины. Существует вероятность возможности нахождения нескольких таких мин на прилегающей территории.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенции с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации. Противопехотная мина ПОМ-2 имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

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Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2 # ООС # операция_ОС_СЦКК #Ukraine_army ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation четвергом, 16 июля 2020

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