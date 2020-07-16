На Донбассе зафиксировали использование Россией запрещенных противопехотных мин

16 июля, 2020, 13:45

На Донбассе зафиксирован очередной факт использования российскими незаконными вооруженными формированиями запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"15 июля 2020 года российско-оккупационные войска по направлению неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел в сторону жилых домов поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области. Враг применил РПГ-7, граната которого заменено на мину ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, оперативно прибывшие на место обстрела, наблюдательный группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз" в результате обстрела российскими оккупантами была обнаружена мина ПОМ-2, не привелась в боевое состояние. Планируется дальнейшая утилизация боеприпаса подразделением ДСНС Украины. Существует вероятность возможности нахождения нескольких таких мин на прилегающей территории.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенции с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации. Противопехотная мина ПОМ-2 имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

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