Минус Ляшко: в праймериз на мэры Киева от "Слуги народа" идут 5 кандидатов

16 июля, 2020, 15:24

"Праймериз" 5 кандидатов от фракции "Слуга народа" на должность мэра пройдет на заседании фракции 16 июля

Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "УП".

""Праймериз именно для членов фракции, членов партии, те, которые объявляли официально. Их сейчас пять депутатов, которые об этом заявили", - прокомментировала нардеп, отметив, что кандидата выберут на заседании фракции.

Соответственно, в праймериз примут участие такие нардепы: Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук и Гурин.

Заместитель главы фракции "слуг" добавила, что лично она намерена поддержать кандидатуру Ирины Верещук, поскольку считает, что "женщины должны идти в политику", и "что она может быть очень неудобным оппонентом для Кличко".

Также сообщается, что на заседании фракции "Слуги народа" в четверг будет присутствовать президент Владимир Зеленский .

Напомним, последним, 15 июля, на праймериз в мэры Киева выдвинулся нардеп от "СН" Дмитрий Гурин.

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