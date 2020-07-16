Степанов призвал местные власти повысить зарплаты медикам учебных заведений

16 июля, 2020, 11:29

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал местные власти повысить зарплаты медикам в учебных заведениях с нового учебного года

Об этом он заявил во время брифинга 16 июля, передает Интерфакс-Украина .

"Учебные заведения - это коммунальная собственность, они принадлежат общинам. Проще говоря, финансирует их мэрия или территориальная община. Все финансирования, в том числе и вопрос зарплаты медработников в таких заведениях, в компетенции этих органов управления", - отметил Степанов.

Степанов также призвал местные власти повысить зарплаты медикам учебных заведений с нового учебного года.

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