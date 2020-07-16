Махинации с землей на 1,5 млрд грн: в Днепре проводят обыски в горсовете и Госгеокадастре

16 июля, 2020, 21:08

В офисе генпрокурора заявили, что с помощью электронного ключа земельные участки города оформляли на умерших. Речь идет о более 800 махинаций относительно 500 участков

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обыски проходят в рамках уголовного производства по фактам мошенничества и злоупотребления властью или служебным положением (ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364 УК Украины) в помещениях Днепровской городского совета и Главного управления Госгеокадастра в Днепровской области.

По данным следствия, государственный кадастровый регистратор отдела в г. Днепр Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области в период с января по ноябрь 2019 года, используя "Ключ электронный" Алмаз-1 ", противоправно выполнил более 800 регистрационных действий по около 500 земельных участков рыночной стоимости , по предварительной оценке, на 1,5 млрд грн.

В ОГПУ отмечают, что расследованием установлено выделение земельных участков на умерших, а также другие факты злоупотребления служебным положением должностных лиц Днепровской городского совета во время вывода земельных участков из коммунальной собственности.

Также проверяется причастность других должностных лиц местных органов власти к незаконному отчуждению коммунального имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением СБУ.

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