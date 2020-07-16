Кредиты в валюте: Рада продлила мораторий на взыскание имущества

16 июля, 2020, 13:41

Верховная Рада приняла в целом проект закона №3640 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Проект закона за основу и в целом поддержали 349 народных депутата.

Согласно тексту проекту закона, принудительно не может взиматься недвижимое жилое имущество, объекты незавершенного жилищного строительства и имущественные права на него, которые являются предметом ипотеки и выступают в качестве обеспечения исполнения обязательств лица по кредитам.

Недвижимость или права на нее не могут принудительно взиматься если она используется как место постоянного жительства заемщика, или является объектом незавершенного строительства и если у заемщика в собственности нет другой жилой недвижимости.

Кроме того, недвижимое имущество не может быть принудительно взысканы, если оно было приобретено частично или полностью за кредитные средства и условия кредитного договора запрещают регистрацию места жительства заемщика по адресу недвижимого жилого имущества при условии, что заемщик не обладает другим недвижимым жилым имуществом.

Принудительное взыскание также невозможно, если общая площадь недвижимого имущества или объекта незавершенного строительства не превышает 140 кв. м для квартиры и 250 кв. м для жилого дома.

Отмечается, что инициатором проекту закона выступил депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Согласно заключительным положениям проекту закона, он вступает в силу со дня его опубликования.

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