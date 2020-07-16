 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: цифры снова ползут вверх

Коронавирус на Львовщине: цифры снова ползут вверх

За последние сутки в области обнаружили 197 новых случаев Cоvid-19

Утром 16 июля во Львовской области зафиксировано 7622 случая CоVиd-19. За минувшие сутки добавилось 197 новых больных, также подтверждено шесть смертей вследствие коронавируса, передает "Эспрессо-Запад".

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1144 ПЦР-тесты, 197 положительных случаев - это 17,22% проведенных тестирований. Поэтому помимо роста абсолютных цифр (область продолжает оставаться на первом месте в Украине по количеству больных), в последние дни на Львовщине наблюдаем также увеличение доли больных относительно количества проведенных тестирований. В очереди на проведение тестов в холодильнике ждут еще 496 проб. Среди новых выявленных больных 84 человека - жители Львова.

В стационарах больниц Львовской области на сегодня находится 919 больных с подозрением или подтвержденным диагнозом CоVиd-19, 63 человека - в отделениях реанимации, 17 - на ИВЛ. За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус 88 человек, на самоизоляцию направили 205 человек.

Среди госпитализированных всего - в областной инфекционной больнице. По информации заместителя директора этого учреждения, врача-инфекциониста Игоря Бернику, на утро 16 июля в больнице находилось 175 человек (145 - с подтвержденным диагнозом Covid-19), из них пятеро - в отделениях интенсивной терапии, а трое - на аппаратах искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в приемное отделение этой больницы обратилось 39 человек, из них 28 рекомендовано амбулаторное лечение в условиях домашнего самоизоляции под наблюдением семейного врача, а 11 были госпитализированы (5 - с подозрением на CоVиd-19, 6 - с подтвержденным диагнозом CоVиd-19) .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать