Коронавирус на Львовщине: цифры снова ползут вверх

16 июля, 2020, 10:24

За последние сутки в области обнаружили 197 новых случаев Cоvid-19

Утром 16 июля во Львовской области зафиксировано 7622 случая CоVиd-19. За минувшие сутки добавилось 197 новых больных, также подтверждено шесть смертей вследствие коронавируса, передает "Эспрессо-Запад".

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1144 ПЦР-тесты, 197 положительных случаев - это 17,22% проведенных тестирований. Поэтому помимо роста абсолютных цифр (область продолжает оставаться на первом месте в Украине по количеству больных), в последние дни на Львовщине наблюдаем также увеличение доли больных относительно количества проведенных тестирований. В очереди на проведение тестов в холодильнике ждут еще 496 проб. Среди новых выявленных больных 84 человека - жители Львова.

В стационарах больниц Львовской области на сегодня находится 919 больных с подозрением или подтвержденным диагнозом CоVиd-19, 63 человека - в отделениях реанимации, 17 - на ИВЛ. За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус 88 человек, на самоизоляцию направили 205 человек.

Среди госпитализированных всего - в областной инфекционной больнице. По информации заместителя директора этого учреждения, врача-инфекциониста Игоря Бернику, на утро 16 июля в больнице находилось 175 человек (145 - с подтвержденным диагнозом Covid-19), из них пятеро - в отделениях интенсивной терапии, а трое - на аппаратах искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в приемное отделение этой больницы обратилось 39 человек, из них 28 рекомендовано амбулаторное лечение в условиях домашнего самоизоляции под наблюдением семейного врача, а 11 были госпитализированы (5 - с подозрением на CоVиd-19, 6 - с подтвержденным диагнозом CоVиd-19) .