Княжицкий: Мы сделаем так, чтобы украинский язык в Украинском государстве употреблялась на каждой улице, в каждой школе, в каждом магазине

16 июля, 2020, 10:26

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий выступил на митинге под Верховной Радой, который созвали в знак протеста против русификаторского законопроекта Бужанского

Об этом передает Еспресо.TV .

"Сегодня действительно символический день. Сегодня 30 лет со принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. И знаете, получилось так, что все 30 лет не давали украинскому народу принять важные законы. Мы не имели до прошлого года закона об украинском языке, был в 1989 году так называемый закон о языках, но это был первый закон об украинском языке, принятый во времена украинской независимости, принятый накануне очень тяжелых времен. Он вступил в силу в этот день ровно год назад ", - сказал Княжицкий.

По его словам, без украинского языка государство не построишь. Именно поэтому поляки имеют польский язык, как государственный, венгры - венгерский, а россияне закрыли последнюю украинскую библиотеку.

"Мы так действовать не будем. Мы заботимся о национальных меньшинствах, мы защитим каждый язык меньшинств, но мы сделаем так, чтобы украинский язык в Ккраинском государстве употреблялся на каждой улице, в каждой школе, в каждом магазине и во Львове, и в Харькове, и в Донецке, и в Луганске, и в Одессе, потому что это наш язык, это наше государство и это наше будущее ", - добавил народный депутат.

Княжицкий заявил, что патриотические силы имеют возможности противостоять русификаторским попыткам «слуг народа».

"Мы точно найдем в себе силы, чтобы накануне тех вызовов, которые есть, не бороться друг друга, а вместе бороться с тем нашествием антиукраинских сил, всех этих "ОПЗЖ", всех этих полу продажных "слуг" всех этих « бужанских », потому что это наша страна, это наша Украина, и мы обязательно победим ", - резюмировал нардеп.

Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рада не поддержала законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.

Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.

Украинский призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.

16 июля тысячи людей пришли на митинг у здания Верховной Рады , чтобы выразить протест против законопроекта Бужанского.