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Espreso.tvМирХакерская атака в Twitter: аккаунты Байдена, Маска и Гейтса временно заблокированы

Хакерская атака в Twitter: аккаунты Байдена, Маска и Гейтса временно заблокированы

Из-за хакерской атаки соцсеть Twitter временно заблокировала аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джо Байдена и других известных людей

Об этом сообщили в службе поддержки в Twitter .

"Как только нам стало известно об инциденте, мы немедленно заблокировали сломанные аккаунты и удалили твиты, опубликованные злоумышленниками. Мы также ограничили функциональность для значительно большей группы учетных записей, как и для всех верифицированных учетных записей (даже тех, у которых нет никаких признаков взлома ), но мы продолжаем всесторонне расследовать это ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановят доступ только после того, как убедятся в безопасности пользования этими аккаунтами.

По предварительным данным расследования, хакеры смогли получить доступ к учетным записям после кибератаки на некоторых сотрудников Twitter. После этого они получили возможность зайти во внутренние системы соцсети.

Через слом аккаунтов акции Twitter обвалились на торгах на 4%.

  • Напомним, неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты десятков знаменитых людей. Мошенники просили денег от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена, Канье Уэста и других.

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