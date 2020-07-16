Хакерская атака в Twitter: аккаунты Байдена, Маска и Гейтса временно заблокированы
Об этом сообщили в службе поддержки в Twitter .
"Как только нам стало известно об инциденте, мы немедленно заблокировали сломанные аккаунты и удалили твиты, опубликованные злоумышленниками. Мы также ограничили функциональность для значительно большей группы учетных записей, как и для всех верифицированных учетных записей (даже тех, у которых нет никаких признаков взлома ), но мы продолжаем всесторонне расследовать это ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановят доступ только после того, как убедятся в безопасности пользования этими аккаунтами.
По предварительным данным расследования, хакеры смогли получить доступ к учетным записям после кибератаки на некоторых сотрудников Twitter. После этого они получили возможность зайти во внутренние системы соцсети.
Через слом аккаунтов акции Twitter обвалились на торгах на 4%.
Our investigation is still ongoing but here's what we know so far:- Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020
- Напомним, неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты десятков знаменитых людей. Мошенники просили денег от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена, Канье Уэста и других.
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