Карантин: украинцы могут посещать Болгарию без обсервации и теста на коронавирус

Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Болгарии Кирилла Ананьева, опубликованном на сайте МЗ.

"16 июля, все лица, прибывающие из следующих третьих стран, могут въехать в Болгарию без 14-дневного карантина и без теста ПЦР", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких государствах, как Исландия, Королевство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенштейн, Республика Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако и Государство Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Восточная Республика Уругвай и Украина.

ПЦР-тест не требуется также для лиц, прибывающих в страну из государств-членов ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании, а также стран Шенгенской зоны. Они не подлежат 14-дневному карантину.

Совет министров Болгарии принял решение о продлении чрезвычайной эпидемической ситуации по 31 июля этого года.

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