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Espreso.tvОбществоЕвропарламентарии хотят наказать Польшу за "ухудшение состояния демократии"

Европарламентарии хотят наказать Польшу за "ухудшение состояния демократии"

Европейский союз должен предпринять действия против правительства Польши за "подрыв демократии", утверждает комитет Европарламента после переизбрания консерватора Анджея Дуды президентом страны

Об этом сообщает Reuters .

В докладе Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел подвергается критике "продолжающееся ухудшение демократии, верховенства права и основных свобод в Польше" под руководством партии "Право и справедливость".

Комитет Европарламента проголосовал 52 голосами за против 15 за доклад, призывающий остальные 26 стран ЕС продвигать санкционную процедуру относительно верховенства права против Варшавы, что теоретически может привести к прекращению избирательных прав Польши в блоке.

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