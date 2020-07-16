Европарламентарии хотят наказать Польшу за "ухудшение состояния демократии"
16 июля, 2020, 18:23
Европейский союз должен предпринять действия против правительства Польши за "подрыв демократии", утверждает комитет Европарламента после переизбрания консерватора Анджея Дуды президентом страны
Об этом сообщает Reuters .
В докладе Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел подвергается критике "продолжающееся ухудшение демократии, верховенства права и основных свобод в Польше" под руководством партии "Право и справедливость".
Комитет Европарламента проголосовал 52 голосами за против 15 за доклад, призывающий остальные 26 стран ЕС продвигать санкционную процедуру относительно верховенства права против Варшавы, что теоретически может привести к прекращению избирательных прав Польши в блоке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-