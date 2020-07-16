ЕС выделил Украине € 105 млн на поддержку малого бизнеса и фермерства

16 июля, 2020, 14:02

Украинское правительство и Европейский Союз подписали три соглашения о предоставлении финансовой помощи в размере € 105 млн

Об этом сообщает Правительственный портал .

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской комиссией на финансирование новых программ помощи ЕС для Украины на € 105 млн.

"Помощь от Европейского Союза будет направлена на ряд направлений - от усиления возможностей органов и предоставление экспертных консультаций по проведению реформ, к инвестированию в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий. Воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения ", - сказала Стефанишина.

Отмечается, что 60 млн евро будет выделено на Программу технического сотрудничества 2020 для повышения способности органов власти проводить реформы по Соглашению об ассоциации, включая министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ. Программа также позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и тому подобное.

Кроме того, 25 млн евро будут направлены на реализацию Программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.

Благодаря Программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли. Программа также позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах.

20 млн евро будет выделено на Программу "EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине". Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин, а также совершенствования экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками.

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