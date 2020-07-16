День в зоне ООС: оккупанты пять раз обстреляли украинские войска
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг трижды обстрелял опорные пункты ОС неподалеку Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оккупант задействовал противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у Старогнатовки.
А у Марьинки агрессор использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
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