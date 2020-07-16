Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца

16 июля, 2020, 22:51

Печерский суд продлил содержание под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко

Об этом сообщил общественный активист Сергей Мазур в Telegram.

"Судья вынес решение по Юлии Кузьменко: еще 2 месяца СИЗО", - написал он.

13 июля Апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения Юлии Кузьменко, отклонив апелляционную жалобу защиты.