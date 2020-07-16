Бизнес в Украине ухудшил ожидания экономического развития и результатов собственной деятельности, - опрос НБУ

16 июля, 2020, 16:58

По данным опроса НБУ, бизнес ухудшил оценки экономического развития и не ожидает быстрого восстановления

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком Украины во II квартале.

"Бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в следующие 12 месяцев", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после I квартала 2015 года - 90,8% (в I квартале 2020 - 110,5%).

"Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина. Бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина после преодоления первой волны распространения вируса", - говорится в сообщении регулятора.

В частности, отмечается, что бизнес прогнозирует рост потребительских цен в течение 12 месяцев до 7% в годовом измерении. Более половины считают, что инфляция будет меньше 7,5%. Весомым фактором влияния на инфляцию предприниматели называют увеличение затрат на производство.

Как свидетельствуют результаты опроса, среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,28 грн / $. Большинство предпринимателей считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 27 до 29 грн / $.

Кроме того, впервые с I квартала 2016 года предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине. Почти половина предприятий ожидает худшей динамики и лишь каждая седьмая компания - рост производства. Весомым фактором, который будет ограничивать способность предприятий увеличивать производство, опрошенные компании считают недостаточный спрос.

По данным НБУ, большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, 22% ожидают ухудшения. Бизнес также ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. Кроме того, предприятия всех видов экономической деятельности ожидают снижения инвестиционной активности.

В НБУ добавили, что третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях. Также существенно уменьшилось количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев.

Также отмечается, что доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев уменьшилось до 39,2%.

Напомним, по прогнозам НБУ, падение реального ВВП по итогам 2020 года может превысить 5%.

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