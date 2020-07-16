Бизнес-сообщество надеется на сохранение независимости НБУ после назначения нового главы, - Американская торговая палата

16 июля, 2020, 16:27

Бизнес-сообщество надеется, что новый глава НБУ сохранит независимость регулятора и продолжит его текущий курс

Об этом сообщила пресс-служба Американской торговой палаты в Украине.

"Бизнес-сообщество надеется, что новый глава Нацбанка сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс, в частности монетарную политику, поддержку макроэкономической стабильности и инфляционное таргетирование, а также обеспечит сотрудничество с МВФ для ускорения экономического роста", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечали, что Американская торговая палата в Украине будет работать с новым НБУ Кириллом Шевченко.

В Американской торговой палате отметили, что сильный и независимый Национальный банк является мощным сигналом доверия для иностранных инвесторов и для компаний, которые уже инвестировали деньги и создали рабочие места, а также для международных партнеров, предоставляющих финансовую поддержку экономике.

"НБУ является наиболее надежным учреждением среди иностранных институциональных инвесторов и бизнес-сообщества. Поэтому Национальный банк должен оставаться независимым, чтобы быть эффективным и обеспечить доверие инвесторов в Украину", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

Утром 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении главы правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

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