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Espreso.tvОбществоБюджетный фонд борьбы с коронавирусом почти исчерпан, - Марченко

Бюджетный фонд борьбы с коронавирусом почти исчерпан, - Марченко

На сегодня, бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, практически исчерпан

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода" .

По его словам, бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты украинцам, пострадавших от карантина

"Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали", - сказал Марченко.

Он отметил, что на Фонд социального страхования ушло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на приобретение средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.

При этом он сообщил, что государственный бюджет на 1 июля получил 37 млрд грн плановых доходов.

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