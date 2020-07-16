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Espreso.tvОбществоАнтирекорд случаев COVID-19 в сутки: в мире обнаружили 234 тыс. заражений

Антирекорд случаев COVID-19 в сутки: в мире обнаружили 234 тыс. заражений

15 июля в мире обнаружили 234 тыс. случаев заражения коронавируса, что стало рекордным числом суточной заболеваемости

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers .

В США обнаружили более 71 тыс. новых больных, в Бразилии - более 39 тыс., в Индии - более 32 тыс., в Южной Африке - 12,7 тыс., в Мексике - 7 тыс., в России - 6,4 тыс ., в Колумбии - более 5 тыс.

В этот день в мире умерли 5754 человека с коронавируса. В частности, в Бразилии погибла 1261 человек, в США - 997, в Мексике - 836, в Индии - 614, в Иране - 199.

За время пандемии было зарегистрировано 13 млн 689 тыс. заражений, из них 586 тыс. - летальные. Сейчас побороли COVID-19 уже 8 млн 36 тыс. больных.

  • Напомним, ранее ВОЗ зафиксировала более 230 тыс. заражений в мире в сутки, что стало рекордным числом суточной заболеваемости.

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