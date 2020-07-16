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Espreso.tvОбществоАкадемик Игорь Юхновский в Верховной Раде: кто против государственного языка, то является государственным преступником

Академик Игорь Юхновский в Верховной Раде: кто против государственного языка, то является государственным преступником


фото: Гал-інфо
Государственность украинского языка является основой украинского государства, а кто против этого - тот государственный преступник

Об этом с трибуны парламента во время торжественного заседания по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины заявил академик Игорь Юхновский.

Он обратился к президенту Зеленскому с призывом стать примером для подражания в стремлении говорить на украинском языке.

"Пусть ваш украинский язык станет родным и замечательным по своему мелодичному звучанию. Пусть такой он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть он распространится на ваших соратников, и на всю страну", - сказал Юхновский.

Он также призвал Зеленского воспользоваться опытом государства пятого президента Порошенко.

"Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов", - подчеркнул Юхновский.

По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятие декларации о суверенитете стало вставным ключом в дверь независимого государства Украина.

"Государство в своем развитии пережило мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего-то достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданные огромными массами народа. И ни при каких событий и обстоятельствах они не должны теряться", - убежден Юхновский.

"Сейчас есть страшная действительность - война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать - на то у вас есть Вооруженные силы этой страны", - обратился он к Зеленскому.

Юхновский также призвал молодых депутатов из монобольшинства к культуре парламентаризма.

"Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде - Своим действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец бешеную радость от принятых хороших законов Украинского государства", - пожелал академик Юхновский.

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