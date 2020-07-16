 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество150 военных США прибыли в Украину для продолжения учебной миссии в Яворове

150 военных США прибыли в Украину для продолжения учебной миссии в Яворове


фото: Joint Multinational Training Group-Ukraine
Около 150 американских военных из Национальной гвардии американского штата Иллинойс прибыли в учебный центр в Яворове

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Оперативно-тактическая группа (ОТГ) Иллини, состоящая примерно из 150 солдат 33-й боевой пехотной бригадной группы Национальной гвардии Иллинойса, прибыла 15 июля в учебный центр подготовки пехоты Яворов.

ОТГ Иллини, во главе с полковником Клейтоном Э. Кютемейером, возьмет на себя полномочия миссии ОБгПО-В в конце июля.

Приезд этой группы является продолжением подготовительной и учебной миссии ОБгПО-У, что осуществляется по приглашению украинского правительства и проходит при участии союзников и партнеров, и которая сосредотачивается на партнерстве между военными отрядами для создания профессиональных подразделений, способных защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, укрепления отношений и подтверждения преданности США успеху стабильной и свободной Украины.

Мероприятия по охране здоровья и смягчения последствий возможной передачи инфекции COVID-19 рассматривались на всех этапах процесса планирования безопасного путешествия ОТГ Иллини в Украине.

До прибытия в Украину мужчины и женщины с ОТГ Иллини находились на обширном карантине в Форт-Блисс, штат Техас. В течение этого карантина медицинский персонал Форт-Блисса дважды проверял оперативно-тактическую группу на наличие COVID-19. Персонал ОТГ прибыл на военном самолете сначала в Турцию и затем был доставлен в Центр боевой подготовки в Яворове на контрактных автобусах.

После прибытия оперативно-тактической группы в учебный центр, все они немедленно прошли медицинское обследование и первый из двух дополнительных тестов COVID-19 в Украине.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать