150 военных США прибыли в Украину для продолжения учебной миссии в Яворове

16 июля, 2020, 19:12

Около 150 американских военных из Национальной гвардии американского штата Иллинойс прибыли в учебный центр в Яворове

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Оперативно-тактическая группа (ОТГ) Иллини, состоящая примерно из 150 солдат 33-й боевой пехотной бригадной группы Национальной гвардии Иллинойса, прибыла 15 июля в учебный центр подготовки пехоты Яворов.

ОТГ Иллини, во главе с полковником Клейтоном Э. Кютемейером, возьмет на себя полномочия миссии ОБгПО-В в конце июля.

Приезд этой группы является продолжением подготовительной и учебной миссии ОБгПО-У, что осуществляется по приглашению украинского правительства и проходит при участии союзников и партнеров, и которая сосредотачивается на партнерстве между военными отрядами для создания профессиональных подразделений, способных защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, укрепления отношений и подтверждения преданности США успеху стабильной и свободной Украины.

Мероприятия по охране здоровья и смягчения последствий возможной передачи инфекции COVID-19 рассматривались на всех этапах процесса планирования безопасного путешествия ОТГ Иллини в Украине.

До прибытия в Украину мужчины и женщины с ОТГ Иллини находились на обширном карантине в Форт-Блисс, штат Техас. В течение этого карантина медицинский персонал Форт-Блисса дважды проверял оперативно-тактическую группу на наличие COVID-19. Персонал ОТГ прибыл на военном самолете сначала в Турцию и затем был доставлен в Центр боевой подготовки в Яворове на контрактных автобусах.

После прибытия оперативно-тактической группы в учебный центр, все они немедленно прошли медицинское обследование и первый из двух дополнительных тестов COVID-19 в Украине.

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