Жизнь и здоровье удерживаемого Россией политзаключенного Гафарова под угрозой, - Денисова
Об этом написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее информации, администрации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России, где содержат Энвера Омерова, Джемиля Гафарова и Владимира Дудко, оказывают давление и не предоставляют надлежащей медицинской помощи и лечения.
"Во время сегодняшнего судебного заседания документы, предоставленные стороной защиты о состоянии здоровья Джемиля Гафарова, который имеет II группу инвалидности, не были учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы. Жизнь и здоровье Джемиля под угрозой. Он требует безотлагательного проведения квалифицированного медицинского обследования", - сообщила омбудсмен.
Она подчеркнула, что непредоставление своевременной и надлежащей медицинской помощи приравнивают к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека.
Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, в частности, обеспечить надлежащие условия содержания и предоставления надлежащей медицинской помощи.
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