Жизнь и здоровье удерживаемого Россией политзаключенного Гафарова под угрозой, - Денисова

15 июля, 2020, 22:52

Российские власти демонстрируют миру, что не собираются прекращать подавление сопротивления

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



По ее информации, администрации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России, где содержат Энвера Омерова, Джемиля Гафарова и Владимира Дудко, оказывают давление и не предоставляют надлежащей медицинской помощи и лечения.

"Во время сегодняшнего судебного заседания документы, предоставленные стороной защиты о состоянии здоровья Джемиля Гафарова, который имеет II группу инвалидности, не были учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы. Жизнь и здоровье Джемиля под угрозой. Он требует безотлагательного проведения квалифицированного медицинского обследования", - сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что непредоставление своевременной и надлежащей медицинской помощи приравнивают к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека.



Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, в частности, обеспечить надлежащие условия содержания и предоставления надлежащей медицинской помощи.