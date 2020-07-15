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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил послов Украины в Италии и Румынии

Зеленский уволил послов Украины в Италии и Румынии

15 июля президент Владимир Зеленский двумя указами освободил Чрезвычайных и Полномочных послов Украины в Румынии и Италии, Сан-Марино и Мальте

Соответствующие указы появились на сайте президента Украины.

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ) Организации Объединенных Наций по совместительству ", - говорится в тексте указа № 275/2020.

Другим указом президент уволил Александра Банькова от должности Чрезвычайного и Полномочного посла в Румынии.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника

2 июля Зеленский уволил посла в Испании Щербу и назначил на его место Погорельцева.

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