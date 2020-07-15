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Espreso.tvОбществоЗатонувший танкер Delfi: в Одессе произошел очередной утечка горючего с судна

Затонувший танкер Delfi: в Одессе произошел очередной утечка горючего с судна


фото: suspilne.media
В Одессе с затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего. Загрязнение воды полностью локализовано

Об этом сообщает пресс-служба Одесского морского порта.

Сообщается, что сегодня, 15 июля, возле суда было зафиксировано небольшое пятно. Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера.

"Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий за прошедшие сутки (наблюдались мощные порывы ветра)", - говорится в сообщении.

Представители судовладельца полностью локализовали загрязнение воды - обработали поверхность морской воды сорбентом и закрепили боновое заграждение.

  • 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч. 1 ст. 237 Уголовного кодекса Украины).
  • Одесская мэрия обратится с иском к владельцу аварийного танкера Delfi о возмещении убытков, причиненных неуправляемым судном волнореза на городском пляже во время шторма 22 ноября 2019 г.

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