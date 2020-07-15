Изменения в избирательное законодательство и неприятие реформы о районах: в ЦИК назвали риски при проведении выборов

15 июля, 2020, 17:26

В Центральной избирательной комиссии назвали наиболее проблемные вопросы, которые могут нести риски при проведении местных выборов 25 октября

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Сообщается, что подготовка к местным выборам происходит в уникально сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности.

"Это обусловлено принятием нового избирательного кодекса Украины, предусматривающего, в частности, проведение местных выборов на основе новых избирательных систем, в условиях карантина и с непредсказуемостью эпидемиологической ситуации осенью, проблемами финансирования, незавершенностью реформы административно-территориального устройства и внесением изменений в Избирательный кодекс Украины", - говорится в сообщении.

В ЦИК заявили, что административно-территориальные и нормативно-правовые коллизии создают ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для самих избирателей.

"Разсинхронизированность принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесение изменений в Избирательный кодекс Украины могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам", - говорится в сообщении.

Отмечается необходимость принятия законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (проект закона № 3485). В ЦИК говорят, что промедление с голосованием может также сделать невозможной подготовку к выборам.

"Кроме того, в случае непринятия решения о создании новых районов крайне необходимо будет вносить коррективы, в частности, в избирательное законодательство, поскольку по решению правительства отдельные новосозданные общины принадлежат по действующему административно-территориальному устройству в разных районах, что повлечет значительные проблемы по проведению выборов в районные советы, поскольку организационно невозможно будет отнести территорию таких общин к конкретному району ", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что это приведет к неопределенности в отношении образования округов, организации голосования, транспортировки избирательной документации, установления итогов и результатов голосования в таких общинах и районах.

15 июля Верховная Рада проголосовала проект постановления о проведении очередных местных выборов 25 октября 2020 года.

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