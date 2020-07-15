Выборы в Беларуси: штаб Бабарыка призвал массово жаловаться в ЦИК

15 июля, 2020, 07:20

Штаб белорусского политика Виктора Бабарыка после отказа ЦИК в регистрации кандидатом на выборах президента обнародовал инструкции для сторонников

Об этом сообщает Радио Свобода.

В видеообращении руководитель штаба Мария Колесникова попросила о нижеследующем:

- в 17:00 в среду, 15 июля, представители штаба будут подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию в Минске. Они призывают всех загрузить форму с сайта Бабарыка, заполнить ее и также подать жалобу в ЦИК;

- каждому рекомендуется присоединиться к инициативам наблюдения за выборами, чтобы предотвратить фальсификации 9 августа;

- 9 августа всех также призвали прийти на выборы и проголосовать за любого альтернативного Лукашенко кандидата или против всех.

Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко 14 июля зарегистрировали кандидатом в президенты страны. Также кандидатами стали Светлана Тихановская, Сергей Черачень, Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая.