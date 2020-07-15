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Espreso.tvОбществоВторой раз за несколько дней: в Киеве на Старообуховской трассе произошла смертельная ДТП

Второй раз за несколько дней: в Киеве на Старообуховской трассе произошла смертельная ДТП

В среду, 15 июля, около 15:00 в Киеве на Старообуховской трассе произошла смертельная ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте, а водителя Volkswagen госпитализировали с травмами.

На месте происшествия работают полицейские.

Фото - Вартові Еспресо.

  • Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе (Столичное шоссе в Голосеевском районе) произошло ДТП с пьяным водителем: в результате аварии погибли 4 человека, в том числе дети.
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