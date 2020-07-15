Второй раз за несколько дней: в Киеве на Старообуховской трассе произошла смертельная ДТП

15 июля, 2020, 21:50

В среду, 15 июля, около 15:00 в Киеве на Старообуховской трассе произошла смертельная ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте, а водителя Volkswagen госпитализировали с травмами.

На месте происшествия работают полицейские.

Фото - Вартові Еспресо.