Во Львове стартовала кампания против нетрезвого вождения "3D водитель"
Социальная кампания "3D водитель" предусматривает объединение усилий органов местной и государственной власти, бизнеса и общественности, для изменения поведения водителей и лиц, которые, употребляя алкогольные напитки, могут стать потенциальными нарушителями и подвергать себя и окружающих опасности, сообщает пресс-служба Львовского горсовета .
"Ценность человеческой жизни очень часто оценивается тогда, когда мы кого-то теряем, когда читаем ужасные новости. Мелочи действительно могут спасти человеческую жизнь. Исследование показало, что очень многие люди не обращают внимание, когда садятся за руль в состоянии опьянения, а это может привести к летальному исходу ", - отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.
Социальная кампания "3D водитель" означает - доверие, опыт, соблюдение правил безопасности. Кампания популяризирует культуру трезвого вождения. Организаторы подчеркивают важность того, чтобы культура людей выражалась не только в быту, но и за рулем и на дороге.
"Наша организация борется с вождением в состоянии алкогольного опьянения. С помощью неравнодушных трех сторон - местных властей, активистов и, по моему мнению, очень хорошего социально ответственного бизнеса, который готов взять на себя социальную ответственность и помочь решить эту проблему", - пояснил организатор инициативы "Питбуль Львов" Николай Ильчук.
В рамках кампании также представлены результаты опроса жителей Львова по уровню безопасности в городе, выявлению причин нетрезвого вождения, а также возможных путей уменьшения количества случаев нетрезвого вождения.
Справка.
Опросы проведены 13 апреля - 1 мая 2020 методом самозаполнения онлайн анкеты. Опрошены 860 львовян, в массив анализа включены 819 анкет. Метод рекрутинга представляет 4 техники сбора информации. Результаты опроса следует интерпретировать как тренд.
Основные результаты исследования:
- 35% опрошенных удовлетворены, когда переходят дорогу наземным пешеходным переходом, а 34% - не удовлетворены;
- 28% опрошенных не удовлетворены уровнем безопасности, когда передвигаются по магистральным улицам Львова, а 37% - не удовлетворены уровнем безопасности, когда передвигаются по магистральным улицам Львова;
- 51% опрошенных удовлетворены, а 19% нет, когда перемещаются по улицам в районе;
- 4% опрошенных были свидетелями того, когда друзья или незнакомцы садились за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения;
- 37% опрошенных никуда не обращались при виде нетрезвого водителя;
- 13% садились за руль в нетрезвом виде;
- 52% опрошенных в случае употребления алкоголя не садятся нетрезвыми за руль, а вызывают такси;
- 18% опрошенных вообще не знают, что можно вызвать "трезвого водителя" в службах такси.
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