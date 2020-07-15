Во Львове стартовала кампания против нетрезвого вождения "3D водитель"

15 июля, 2020, 16:04

Социальная кампания "3D водитель" означает - доверие, опыт, соблюдение правил безопасности

Социальная кампания "3D водитель" предусматривает объединение усилий органов местной и государственной власти, бизнеса и общественности, для изменения поведения водителей и лиц, которые, употребляя алкогольные напитки, могут стать потенциальными нарушителями и подвергать себя и окружающих опасности, сообщает пресс-служба Львовского горсовета .

"Ценность человеческой жизни очень часто оценивается тогда, когда мы кого-то теряем, когда читаем ужасные новости. Мелочи действительно могут спасти человеческую жизнь. Исследование показало, что очень многие люди не обращают внимание, когда садятся за руль в состоянии опьянения, а это может привести к летальному исходу ", - отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Социальная кампания "3D водитель" означает - доверие, опыт, соблюдение правил безопасности. Кампания популяризирует культуру трезвого вождения. Организаторы подчеркивают важность того, чтобы культура людей выражалась не только в быту, но и за рулем и на дороге.

"Наша организация борется с вождением в состоянии алкогольного опьянения. С помощью неравнодушных трех сторон - местных властей, активистов и, по моему мнению, очень хорошего социально ответственного бизнеса, который готов взять на себя социальную ответственность и помочь решить эту проблему", - пояснил организатор инициативы "Питбуль Львов" Николай Ильчук.

В рамках кампании также представлены результаты опроса жителей Львова по уровню безопасности в городе, выявлению причин нетрезвого вождения, а также возможных путей уменьшения количества случаев нетрезвого вождения.

Справка.

Опросы проведены 13 апреля - 1 мая 2020 методом самозаполнения онлайн анкеты. Опрошены 860 львовян, в массив анализа включены 819 анкет. Метод рекрутинга представляет 4 техники сбора информации. Результаты опроса следует интерпретировать как тренд.

Основные результаты исследования: