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Espreso.tvОбществоВо Франции впервые подтвердили заражение коронавирусом ребенка от матери во время беременности

Во Франции впервые подтвердили заражение коронавирусом ребенка от матери во время беременности

Врачи заявили о первом случае передачи коронавируса в утробе от матери к ребенку

Об этом пишет The New Youk Times.

В марте в больнице Париже родился ребенок, мать которого была больна COVID-19. У новорожденного подтвердили заражение коронавирусом.

Доктор Даниэль Де Лука, который руководит отделом педиатрии и интенсивной терапии новорожденных в больницах Университета Париж-Сакле, заявил, что скорее всего вирус попал к новорожденному через плаценту

"Анализ показал, что вирус проникает в плаценту и размножается там. После этого он может передаться плоду, и ребенк после рождения будет иметь симптомы, почти такие же, как у взрослых пациентов с COVID-19", - сказал доктор.

Через три месяца и ребенок, и мать выздоровели.

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